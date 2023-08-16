Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.08.23.

За вторник было ликвидировано еще 650 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 255 570 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 24 уничтоженных единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: