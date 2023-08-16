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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян

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650 окупантов и 105 единиц техники

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.08.23.

За вторник было ликвидировано еще 650 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 255 570 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 24 уничтоженных единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4313 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8370 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 5128 (+24) ед,
  • РСЗО - 714 (+0) ед,
  • средства ПВО - 482 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+6) ед,
  • крылатые ракеты – 1387 (+17) ед,
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7584 (+30) ед,
  • специальная техника – 769 (+4) ед.
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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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