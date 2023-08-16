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ВСУ освободили Урожайное

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Контрнаступление продолжается

ВСУ освободили Урожайное

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Украинские военные в ходе контрнаступательной операции освободили от российских окупантов Урожайное (Донецкая обл.).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - сообщила Маляр.

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В статье: война с россией
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Источник:
unian.ua

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