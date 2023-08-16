ВСУ освободили Урожайное
Контрнаступление продолжается
Zelenskiy Official
Украинские военные в ходе контрнаступательной операции освободили от российских окупантов Урожайное (Донецкая обл.).
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - сообщила Маляр.
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Источник:unian.ua
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