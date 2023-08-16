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Ночью враг атаковал Одесскую область Шахедами

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Уничтожено 13 Шахедов

Ночью враг атаковал Одесскую область Шахедами

ПС ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Ночью 16 августа 2023 г. российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».

Пуски «Шахедов» совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 враждебных БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

О последствиях попадания беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация.

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В статье: война с россией
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Источник:
ПС ЗСУ

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