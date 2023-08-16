  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России
В тренде

В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России

Общие новости
(1 голосов)

Таковы данные от 24 февраля 2022 года до 13 августа 2023-го.

В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 9444 и ранение 16940 гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Таковы данные от 24 февраля 2022 года до 13 августа 2023.

По данным ООН, среди погибших – 545 детей, среди раненых – 1156. (Эти данные отличаются от приведенных Офисом генпрокурора Украины, где говорят о 502 погибших и 1098 раненых детях).

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

В Офисе генпрокурора в начале августа сообщали, что имеют подтверждение о гибели из-за войны войны 10 749 гражданских и ранения 15 599.

Там добавили, что эти цифры – «просто вершина айсберга: когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз».

По теме
yellow-arrow
Из порта Одессы впервые за месяц вышло судно. Оно под флагом Гонконга
yellow-arrow
Ночью россияне атаковали припортовые склады и зернохранилища
yellow-arrow
Ночью враг атаковал Одесскую область Шахедами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
radiosvoboda

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.08.2023 в 12:51
Цілоспрямована брехня, мабуть лише у катівнях коцапи замордували значно більше українців. Плюс Маріуполь, та інші міста.
Ответить
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
16.08.2023 в 13:56
В статті ж так і написали, що їх набагато більше, але тільки ці цифри є 100% підтвердженими. І вони точно зростуть після деокупації. Чи ви не читали?
Ответить
0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
16.08.2023 в 12:22
оон - п*д*р*с* і нічного знати не можуть. в одному Маріуполі більше.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде