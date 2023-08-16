В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 9444 и ранение 16940 гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Таковы данные от 24 февраля 2022 года до 13 августа 2023.

По данным ООН, среди погибших – 545 детей, среди раненых – 1156. (Эти данные отличаются от приведенных Офисом генпрокурора Украины, где говорят о 502 погибших и 1098 раненых детях).

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

В Офисе генпрокурора в начале августа сообщали, что имеют подтверждение о гибели из-за войны войны 10 749 гражданских и ранения 15 599.

Там добавили, что эти цифры – «просто вершина айсберга: когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз».