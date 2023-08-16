Ночью россияне атаковали припортовые склады и зернохранилища

В результате вражеской атаки в Одесской области пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в среду, 16 августа.

"Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области."