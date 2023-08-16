Ночью россияне атаковали припортовые склады и зернохранилища
Последствия атаки
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В результате вражеской атаки в Одесской области пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.
Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в среду, 16 августа.
"Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области."
"В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС”, – говорится в сообщении.
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Источник:novynarnia
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