Из порта Одессы впервые за месяц вышло судно. Оно под флагом Гонконга

Контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга вышел из порта Одессы и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины.

Об этом в среду, 16 августа, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Дмитрий Кубраков.

"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации", - говорится в сообщении замглавы правительства.

Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).

Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

Последний раз судно выходило в рамках зерновой сделки 16 июля из порта "Одесса".

После срыва зернового соглашения Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта.