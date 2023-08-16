Из порта Одессы впервые за месяц вышло судно. Оно под флагом Гонконга
На борту 30 тыс. тонн груза, курс – на Босфор
DPSUkr
Контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга вышел из порта Одессы и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины.
Об этом в среду, 16 августа, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Дмитрий Кубраков.
"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации", - говорится в сообщении замглавы правительства.
Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).
Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.
Последний раз судно выходило в рамках зерновой сделки 16 июля из порта "Одесса".
После срыва зернового соглашения Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта.
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