  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава СБУ раскрыл детали резонансных спецопераций с морскими дронами
В тренде

Глава СБУ раскрыл детали резонансных спецопераций с морскими дронами

Общие новости
(1 голосов)

Впечатляющая работа СБУ

Глава СБУ раскрыл детали резонансных спецопераций с морскими дронами

СБУ

UA-Футбол
Новина українською

Морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «SIG», являются собственной технической разработкой СБУ.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в эксклюзивном комментарии CNN.

«Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения частные компаний. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года.

Отдельные – «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер «SIG»», – заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Глава СБУ добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы «SeaBaby», то есть «Морской малыш». Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Для атаки десантного корабля «Оленегорский горняк» и танкера «SIG» были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

По теме
yellow-arrow
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
yellow-arrow
Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО
yellow-arrow
СБУ в Николаеве задержала двух должностных лица облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Служба Безпеки України

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде