Глава СБУ раскрыл детали резонансных спецопераций с морскими дронами

Морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «SIG», являются собственной технической разработкой СБУ.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в эксклюзивном комментарии CNN.

«Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения частные компаний. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года. Отдельные – «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер «SIG»», – заявил Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Глава СБУ добавил, что морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, по инициативе личного состава были названы «SeaBaby», то есть «Морской малыш». Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Для атаки десантного корабля «Оленегорский горняк» и танкера «SIG» были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.