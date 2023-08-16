В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
Слова руководителя аппарата Столтенберга
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Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.
Слова Йенсена на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль цитирует издание VG, сообщает "Европейская правда".
По словам руководителя аппарата Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".
"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членство в НАТО", - отметил он.
Йенсен, однако, подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".
В ответ на уточнение VG он отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и у них, в частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.
"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – объяснил руководитель аппарата генсека НАТО.
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