В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Слова Йенсена на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль цитирует издание VG, сообщает "Европейская правда".

По словам руководителя аппарата Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членство в НАТО", - отметил он. Йенсен, однако, подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

В ответ на уточнение VG он отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и у них, в частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.