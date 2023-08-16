  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
В тренде

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Слова руководителя аппарата Столтенберга

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России

freepik

UA-Футбол
Новина українською

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Слова Йенсена на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль цитирует издание VG, сообщает "Европейская правда".

По словам руководителя аппарата Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членство в НАТО", - отметил он.

Йенсен, однако, подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

В ответ на уточнение VG он отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и у них, в частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – объяснил руководитель аппарата генсека НАТО.

По теме
yellow-arrow
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
yellow-arrow
Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО
yellow-arrow
СБУ в Николаеве задержала двух должностных лица облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
eurointegration

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
16.08.2023 в 17:59
Мені здається, що тут мова не про те, що нам слід віддати частину територій. Тут мова про те, що скільки би хуйло не відтяпав нашой територій, нас все одно в НАТО візьмуть, ось у чому посил. Але, нашим діванним патріотам або щось перднути в сторону НАТО. Дякуйте країнам НАТО за те, що ви жіві та вільні.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2023 в 17:45
Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні. Про це йдеться в його коментарі норвезькому порталу VG, повідомляє "Європейська правда". Єнссен зазначив, що його заява була "частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб". "Це була помилка", – додав посадовець Альянсу. Він зазначив, що вчорашня заява про "членство в обмін на території" потребує уточнення після того, як викликала резонанс у ЗМІ. "Якщо – і я наголосив, якщо – ви доходите до точки, коли можете вести переговори, військова ситуація на полі бою, те, хто що контролює, буде абсолютно грати центральну роль і обов’язково матиме вирішальний вплив на те, який вигляд матиме можливий результат цієї війни", – зазначив Єнссен. (с)
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2023 в 17:32
"новость" вчерашняя
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
16.08.2023 в 17:28
Нехай йде нах@й то НАТО
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде