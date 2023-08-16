СБУ в Николаеве задержала двух должностных лица облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины

СБУ в Николаеве задержада два должностных лица облэнерго, которые ждали оккупации региона и отрицали существование Украины.

Служба безопасности, задокументировав их преступную деятельность, задержала еще двух чиновниц, публично оправдывавших вооруженную агрессию РФ.

Как стало известно, фигурантками являются глава одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго" и ее заместительница. В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашей страны.

Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, оказывающих сопротивление российским захватчикам.

Кроме того, злоумышленницы надеялись на быструю оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины и даже делали собственные прогнозы по "срокам" захвата украинских территорий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.