Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО

Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.

Видео опубликовано 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

"Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области", - говорится в сообщаении.

Напомним, что в Минобороны официально подтвердили , что украинские защитники освободили Урожайное Донецкой области.

14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.