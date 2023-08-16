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Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО

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Оккупантов выгнали из Урожайного

Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.

Видео опубликовано 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

"Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области", - говорится в сообщаении.

Напомним, что в Минобороны официально подтвердили, что украинские защитники освободили Урожайное Донецкой области.

14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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В статье: война с россией
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