Морпехи ВМСУ показали кадры освобождения Урожайного. ВИДЕО
Оккупантов выгнали из Урожайного
фото из свободных источников
Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.
Видео опубликовано 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.
"Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области", - говорится в сообщаении.
Напомним, что в Минобороны
14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.
Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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