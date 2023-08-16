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Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО

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Информации о пострадавших не поступало, но есть возгорания частных и дачных домов

Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО

фото из свободных источников

Новина українською

Российские военные нанесли удары по 3 районам Харьковской области, сработала ПВО.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Харькова движутся скоростные цели. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Кроме того, по состоянию на 15:55 тревога звучит также в Донецкой и Полтавской областях. На Полтавщине - ракетная опасность.

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Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по области. Работает ПВО.

Еще позднее Синегубов сообщил, что оккупанты в 16.00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

По его словам, на сейчас информации о пострадавших не поступало, но есть возгорания частных и дачных домов.

В 16:16 в Харьковской области отменили тревогу. Также тревога больше не звучит в Полтавской и Донецкой областях.

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В статье: война с россией
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