Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Информации о пострадавших не поступало, но есть возгорания частных и дачных домов
фото из свободных источников
Российские военные нанесли удары по 3 районам Харьковской области, сработала ПВО.
В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Харькова движутся скоростные цели. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Кроме того, по состоянию на 15:55 тревога звучит также в Донецкой и Полтавской областях. На Полтавщине - ракетная опасность.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по области. Работает ПВО.
Еще позднее Синегубов сообщил, что оккупанты в 16.00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
По его словам, на сейчас информации о пострадавших не поступало, но есть возгорания частных и дачных домов.
В 16:16 в Харьковской области отменили тревогу. Также тревога больше не звучит в Полтавской и Донецкой областях.
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