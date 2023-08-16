ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил об уничтожении роты пехоты российских оккупантов и вражеских танков.

"Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве своем они пехотой пытаются штурмовать.

Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" – "Эспаньол" – это фанаты ЦСКА", – сказал Бородин в эфире телемарафона "Единые новости".