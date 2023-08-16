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ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты

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Украинские военные отбили контратаку батальона Espanola

ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты

фото из свободных источников

Новина українською

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил об уничтожении роты пехоты российских оккупантов и вражеских танков.

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"Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве своем они пехотой пытаются штурмовать.

Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" – "Эспаньол" – это фанаты ЦСКА", – сказал Бородин в эфире телемарафона "Единые новости".

Ранее сообщалось, что в российском террористическом батальоне Espanola воюют российские футбольные фанаты. Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин заявил, что вступил в этот батальон.

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В статье: война с россией
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