ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты
Украинские военные отбили контратаку батальона Espanola
фото из свободных источников
Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил об уничтожении роты пехоты российских оккупантов и вражеских танков.
"Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве своем они пехотой пытаются штурмовать.
Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" – "Эспаньол" – это фанаты ЦСКА", – сказал Бородин в эфире телемарафона "Единые новости".
Ранее сообщалось, что в российском террористическом батальоне Espanola воюют российские футбольные фанаты. Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин заявил, что
Популярное сейчас
- В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- ВСУ освободили Урожайное
- ВСУ прошлись по вражеской артиллерии и средствам ПВО. Генштаб опубликовал потери россиян за субботу
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
Новости по теме
- 00:17 Украинские Ариэльсон: Война – это всегда плохо, но я уже в Украине
- 23:15 Украинские Верещук: Путь к победе будет долгим. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда
- 22:08 Украинские Первый тренер Цымбаларя: Когда я готовил матч памяти игрока в Одессе, Спартак даже не ответил мне