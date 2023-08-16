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"Не улавливаете связь?" Россия назвала шведский завод в Луцке "легитимной военной целью"

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Российское посольство в Швеции выдвинуло свою версию

"Не улавливаете связь?" Россия назвала шведский завод в Луцке "легитимной военной целью"

фото из свободных источников

Новина українською

В российском посольстве в Швеции завод шведской компании SKF называют "военным объектом" и оправдывают этим нанесенный по нему удар.

Об этом говорится в заявлении российского посольства.

Посольство напомнило о заявлении Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

"Не улавливаете связь? Тогда объясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской печати об этом факте, естественно, ни слова", – утверждается в заявлении.

Далее посольство обещает, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса".

На самом же деле завод "СКФ Украина" выпускает роликовые и игольчатые подшипники, а также колесные узлы для большегрузных/коммерческих автомобилей. Численность работников предприятия на начало 2022 года составила около 1100 человек.

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В статье: война с россией
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