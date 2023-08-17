Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Еще 480 оккупантов вернутся домой в пакетах
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 17.08.23.
Так, за среду, 16 августа, было ликвидировано еще 480 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 256050 человек.
Также за прошедшие сутки были уничтожены 94 единицы вражеской техники, в частности, 17 артиллерийских систем и 1 средство ПВО.
Потери россиян в технике:
- танков - 4329 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,
- РСЗО / MLRS – 714 (+0) ед,
- средства ПВО - 486 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
- крылатые ракеты - 1406 (+2),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,
- специальная техника – 773 (+0).
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