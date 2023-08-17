Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 17.08.23.

Так, за среду, 16 августа, было ликвидировано еще 480 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 256050 человек.

Также за прошедшие сутки были уничтожены 94 единицы вражеской техники, в частности, 17 артиллерийских систем и 1 средство ПВО.

Потери россиян в технике: