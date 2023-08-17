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Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Еще 480 оккупантов вернутся домой в пакетах

Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 17.08.23.

Так, за среду, 16 августа, было ликвидировано еще 480 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 256050 человек.

Также за прошедшие сутки были уничтожены 94 единицы вражеской техники, в частности, 17 артиллерийских систем и 1 средство ПВО.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4329 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 5169 (+17) ед,
  • РСЗО / MLRS – 714 (+0) ед,
  • средства ПВО - 486 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24),
  • крылатые ракеты - 1406 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед,
  • специальная техника – 773 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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