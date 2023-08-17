ВС ВСУ сообщили о ликвидации вражеского вертолета
- 1 вертолет
interfax
Минус один российский Ка-52 сегодня с утра на Бахмутском направлении.
Стоимость такого вертолета составляет более 16 млн. долларов.
В общей сложности он стал 315 уничтоженным вертолетом врага с 24.02.2022.
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Источник:ПС ЗСУ
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