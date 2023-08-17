Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ
Производится усиление украинской ПВО другими средствами
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Истребители F-16 могут стать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.
Об этом сказал спикер Воздушных Cил Вооруженных Cил Украины Юрий Игнат.
"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и этой зимы", - отметил он в эфире телемарафона.
В то же время Игнат напомнил, что вопрос об обучении украинского персонала для F-16 практически сдвинут с места. Речь идет о подготовке как пилотов, так и инженеров.
"Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время уже учиться в странах, являющихся членами авиационной коалиции. Но вместе с тем, усиление нашей ПВО нужно проводить и оно проводится".
Недавно было объявлено о еще двух пусковых установках "Patriot", которые мы получили", - заметил Игнат.
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