Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ

Истребители F-16 могут стать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.

Об этом сказал спикер Воздушных Cил Вооруженных Cил Украины Юрий Игнат.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и этой зимы", - отметил он в эфире телемарафона.

В то же время Игнат напомнил, что вопрос об обучении украинского персонала для F-16 практически сдвинут с места. Речь идет о подготовке как пилотов, так и инженеров.

"Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время уже учиться в странах, являющихся членами авиационной коалиции. Но вместе с тем, усиление нашей ПВО нужно проводить и оно проводится".

Недавно было объявлено о еще двух пусковых установках "Patriot", которые мы получили", - заметил Игнат.