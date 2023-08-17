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Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ

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Производится усиление украинской ПВО другими средствами

Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Истребители F-16 могут стать на защиту Украины не раньше весны 2024 года.

Об этом сказал спикер Воздушных Cил Вооруженных Cил Украины Юрий Игнат.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и этой зимы", - отметил он в эфире телемарафона.

В то же время Игнат напомнил, что вопрос об обучении украинского персонала для F-16 практически сдвинут с места. Речь идет о подготовке как пилотов, так и инженеров.

"Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время уже учиться в странах, являющихся членами авиационной коалиции. Но вместе с тем, усиление нашей ПВО нужно проводить и оно проводится".

Недавно было объявлено о еще двух пусковых установках "Patriot", которые мы получили", - заметил Игнат.

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В статье: война с россией
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Источник:
unian.ua

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