Второй Ка-52 за утро: ВСУ сбили еще один вертолет РФ за 16 миллионов долларов
На этот раз вражеский вертолет уничтожен на Запорожье
interfax
Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Как сообщает пресс-служба бригады, российскую "птичку" приземлили в районе населенного пункта Роботино, что в Запорожье.
"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена. На счету наших бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52", - говорится в сообщении.
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Источник:unian
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