  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Второй Ка-52 за утро: ВСУ сбили еще один вертолет РФ за 16 миллионов долларов
В тренде

Второй Ка-52 за утро: ВСУ сбили еще один вертолет РФ за 16 миллионов долларов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На этот раз вражеский вертолет уничтожен на Запорожье

Второй Ка-52 за утро: ВСУ сбили еще один вертолет РФ за 16 миллионов долларов

interfax

UA-Футбол
Новина українською

Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Как сообщает пресс-служба бригады, российскую "птичку" приземлили в районе населенного пункта Роботино, что в Запорожье.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена. На счету наших бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52", - говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт
yellow-arrow
СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
yellow-arrow
Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
unian

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде