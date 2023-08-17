СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
Две мощные бригады вступают в бой
Генштаб ЗСУ
Как сообщается Forbes, Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения.
"82-я бригада и 46-я бригада были одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генеральный штаб держал в резерве. Отправив, наконец, эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления - от Роботино до оккупированного Мелитополя, к северу от побережья Черного моря", – говорится в сообщении.
За последние несколько дней 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер", "Страйкер" и танками "Челленджер-2", вступила в боевые действия в районе Роботино в Запорожской области.
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