  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
В тренде

СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения

Общие новости
(1 голосов)

Две мощные бригады вступают в бой

СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщается Forbes, Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения.

"82-я бригада и 46-я бригада были одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генеральный штаб держал в резерве. Отправив, наконец, эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления - от Роботино до оккупированного Мелитополя, к северу от побережья Черного моря", – говорится в сообщении.

За последние несколько дней 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер", "Страйкер" и танками "Челленджер-2", вступила в боевые действия в районе Роботино в Запорожской области.

По теме
yellow-arrow
Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт
yellow-arrow
Второй Ка-52 за утро: ВСУ сбили еще один вертолет РФ за 16 миллионов долларов
yellow-arrow
Украина не получит истребители F-16 в этом году, - спикер ВC ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
forbes

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде