СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения

Как сообщается Forbes, Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения.

"82-я бригада и 46-я бригада были одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генеральный штаб держал в резерве. Отправив, наконец, эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления - от Роботино до оккупированного Мелитополя, к северу от побережья Черного моря", – говорится в сообщении.

За последние несколько дней 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер", "Страйкер" и танками "Челленджер-2", вступила в боевые действия в районе Роботино в Запорожской области.