Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт

Бригада "Азов", командиры которой недавно были возвращены в Украину из Турции, вернулась на фронт. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал он.

По словам Николая Уршаловича, бойцы удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.