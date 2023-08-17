Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт
Легендарная бригада Азов приступила к выполнению боевых задач
Азов
Бригада "Азов", командиры которой недавно были возвращены в Украину из Турции, вернулась на фронт. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал он.
По словам Николая Уршаловича, бойцы удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.
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Источник:news.liga.net
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