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Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт

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Легендарная бригада Азов приступила к выполнению боевых задач

Полковник Нацгвардии Украины заявил, что бригада Азов вернулась на фронт

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Бригада "Азов", командиры которой недавно были возвращены в Украину из Турции, вернулась на фронт. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал он.

По словам Николая Уршаловича, бойцы удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.

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В статье: война с россией
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Источник:
news.liga.net

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