СМИ: США готовы ослабить санкции против Ирана, если они прекратят поставлять дроны России

США предлагают Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение санкций, сообщает Financial Times.

По данным собеседников издания, представители США поднимали этот вопрос во время косвенных переговоров в Катаре и Омане. Параллельно стороны вели переговоры по обмену заключенными.

Согласно материалу FT, Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, за исключением касающихся прав человека, а также менее тщательно следить за соблюдением санкций в отношении иранской нефти.

Иран, кроме вопроса с дронами, должен отказаться от обогащения урана более 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев. Общавшийся с изданием иранский чиновник заявил, что Тегеран надеется, что Вашингтон сможет убедить европейские страны также ослабить санкционное давление на страну.