СМИ: США готовы ослабить санкции против Ирана, если они прекратят поставлять дроны России
Переговоры между государствами продолжаются
Getty Images / Global Images Ukraine
США предлагают Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение санкций, сообщает Financial Times.
По данным собеседников издания, представители США поднимали этот вопрос во время косвенных переговоров в Катаре и Омане. Параллельно стороны вели переговоры по обмену заключенными.
Согласно материалу FT, Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, за исключением касающихся прав человека, а также менее тщательно следить за соблюдением санкций в отношении иранской нефти.
Иран, кроме вопроса с дронами, должен отказаться от обогащения урана более 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев. Общавшийся с изданием иранский чиновник заявил, что Тегеран надеется, что Вашингтон сможет убедить европейские страны также ослабить санкционное давление на страну.
Популярное сейчас
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
- TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО
- ВСУ прошлись по вражеской артиллерии и средствам ПВО. Генштаб опубликовал потери россиян за субботу
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО