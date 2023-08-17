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СМИ: США готовы ослабить санкции против Ирана, если они прекратят поставлять дроны России

Общие новости
(1 голосов)

Переговоры между государствами продолжаются

СМИ: США готовы ослабить санкции против Ирана, если они прекратят поставлять дроны России

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

США предлагают Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение санкций, сообщает Financial Times.

По данным собеседников издания, представители США поднимали этот вопрос во время косвенных переговоров в Катаре и Омане. Параллельно стороны вели переговоры по обмену заключенными.

Согласно материалу FT, Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, за исключением касающихся прав человека, а также менее тщательно следить за соблюдением санкций в отношении иранской нефти.

Иран, кроме вопроса с дронами, должен отказаться от обогащения урана более 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев. Общавшийся с изданием иранский чиновник заявил, что Тегеран надеется, что Вашингтон сможет убедить европейские страны также ослабить санкционное давление на страну.

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В статье: война с россией
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Источник:
radiosvoboda

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
17.08.2023 в 15:48
Они уже передали технологию Шахедов россии, и они строят завод, поэтому уже поздно договариватся с ними
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shura73 (угледар)
17.08.2023 в 16:00
рукожопые русские .....сумеют их собрать?у этих ..... всё "аналогов нет"
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Виталий1981 (Україна)
17.08.2023 в 15:15
.... і почне поставлять Україні.
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