Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в числе прочего, вошли две пусковые установки системы IRIS-T и боеприпасы 155-мм калибра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В новую партию помощи вошли:

2 пусковые установки IRIS-T SLS;

свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;

10 радаров GO12;

4 седельные тягачи 8x8 HX81;

4 полуприцепа;

8 грузовиков (15т.).

В последнем военном пакете помощи правительство Германии объявило о передаче Украине техники для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасов, шести установок Gepard и другого оборудования.