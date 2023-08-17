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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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В числе прочего передано две пусковые установки системы IRIS-T

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

фото из свободных источников

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в числе прочего, вошли две пусковые установки системы IRIS-T и боеприпасы 155-мм калибра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В новую партию помощи вошли:

  • 2 пусковые установки IRIS-T SLS;
  • свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
  • 10 радаров GO12;
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81;
  • 4 полуприцепа;
  • 8 грузовиков (15т.).

В последнем военном пакете помощи правительство Германии объявило о передаче Украине техники для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасов, шести установок Gepard и другого оборудования.

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В статье: война с россией
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Источник:
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