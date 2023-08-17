Германия передала Украине новый пакет военной помощи
В числе прочего передано две пусковые установки системы IRIS-T
фото из свободных источников
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в числе прочего, вошли две пусковые установки системы IRIS-T и боеприпасы 155-мм калибра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
В новую партию помощи вошли:
- 2 пусковые установки IRIS-T SLS;
- свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
- 10 радаров GO12;
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81;
- 4 полуприцепа;
- 8 грузовиков (15т.).
В последнем военном пакете помощи правительство Германии объявило о передаче Украине техники для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасов, шести установок Gepard и другого оборудования.
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Источник:suspilne
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