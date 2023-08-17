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Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев

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За неделю нацгвардейцы задержали за совершение правонарушений 2021 человек

Границу на Буковине и Ивано-Франковской области усилили сотней нацгвардейцев

Національна гвардія України

Новина українською

Охрану государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях на прошлой неделе усилили 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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Об этом рассказал на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, сообщает Укринформ.

"100 военнослужащих НГУ на прошлой неделе приступили к выполнению задач по усилению охраны и защиты государственной границы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - проинформировал Уршалович.

Также он отметил, что на прошлой неделе военнослужащие Нацгвардии приняли участие в 45 мероприятиях контрдиверсионной борьбы. По словам чиновника, в ходе контрдиверсионных мер было задержано 40 человек за административные и пять – за уголовные правонарушения.

Полковник НГУ заявил, что всего за неделю нацгвардейцы задержали за совершение правонарушений 2021 человека, из которых 85 - в отношении уголовных правонарушений.

"Были изъяты две единицы огнестрельного и 10 единиц холодного оружия, около трех тысяч патронов разных калибров, два артиллерийских боеприпаса, четыре сигнальные ракеты, 15 гранат, восемь запалов к ним, другие боеприпасы, взрывоопасные предметы и наркотические вещества", - добавил Уршалович.

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