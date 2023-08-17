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Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО

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Китай доработал иранский дрон-камикадзе

Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Китай представил на российском форуме "Армия-2023" улучшенную копию иранского Shahed-136 – дрон-камикадзе Sunflower 200.

Об этом сообщает Defense Express.

Китайский дрон, как и его иранский аналог, может пролететь 1500-2000 км со скоростью 160-220 км/ч и способен нести 40 кг взрывчатки. Но он гораздо легче Shahed – 175 кг вместо 240. Это позволяет ему опцию вертикального взлета – без использования твердотопливного ускорителя, как на оригинальных "Шахедах".

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Сколько таких дронов планирует производить Китай и собирается ли поставлять их в РФ, пока неизвестно. Впрочем, само наличие такой разработки свидетельствует, что у России может быть несколько параллельных источников комплектующих, чтобы и дальше изготавливать дроны-камикадзе для ударов по Украине.

Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО - изображение 1Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО - изображение 2Китай представил на форуме в РФ улучшенную версию Шахеда. ФОТО - изображение 3
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В статье: война с россией
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