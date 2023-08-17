Наталья Добрынская заняла место Бубки в World Athletics
Представитель нашей страны остается в федерации
Фото: sport.znaj.ua/
В Международной ассоциации легкоатлетических федераций произошли изменения. Украинец Сергей Бубка впервые с 2001 года покинул организацию. С 2015-го он занимал должность старшего вице-президента, однако на этот раз его кандидатура не выдвигалась.
Несмотря на то, что кандидатура Бубки не выдвигалась, у Украины была возможность оставить за собой представителя в руководящем совете организации. На его место Украина выдвинула олимпийскую чемпионку Пекина-2008 по семиборью Наталью Добрынскую.
По результатам голосования украинку наконец избрали в управляющий совет на конгрессе организации. Следовательно, Украина сохранит представительство в совете, которое могла потерять.
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