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Наталья Добрынская заняла место Бубки в World Athletics

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Представитель нашей страны остается в федерации

Наталья Добрынская заняла место Бубки в World Athletics

Фото: sport.znaj.ua/

Новина українською

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций произошли изменения. Украинец Сергей Бубка впервые с 2001 года покинул организацию. С 2015-го он занимал должность старшего вице-президента, однако на этот раз его кандидатура не выдвигалась.

Несмотря на то, что кандидатура Бубки не выдвигалась, у Украины была возможность оставить за собой представителя в руководящем совете организации. На его место Украина выдвинула олимпийскую чемпионку Пекина-2008 по семиборью Наталью Добрынскую.

По результатам голосования украинку наконец избрали в управляющий совет на конгрессе организации. Следовательно, Украина сохранит представительство в совете, которое могла потерять.

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В статье: Сергей Бубка
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Источник:
Суспільне Спорт

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