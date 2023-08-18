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Динамо победило Арис, Днепр-1 вылетел в ЛК, Малиновский перейдет в Дженоа. Главные новости за 17 августа

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А также хет-трик Яремчука и претенденты на награды от УЕФА

Динамо победило Арис, Днепр-1 вылетел в ЛК, Малиновский перейдет в Дженоа. Главные новости за 17 августа

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 августа

Динамо справилось с Арисом в серии пенальти

Киевское "Динамо" смогло преодолеть третий раунд квалификации Лиги конференций. Киевляне пропустили первыми от "Ариса", но Волошин в конце первого тайма отыграл один мяч. Свой второй гол "Динамо" забило уже в конце встречи – отличился Караваев. В овертайме голов не было, хотя "Арис" последние 15 минут играл в меньшинстве. Поэтому команды пробивали пенальти, киевляне забили шесть из семи ударов, а игроки "Ариса" ошиблись дважды – 2:1 и 6:5 в серии пенальти.

Днепр-1 вылетел в Лигу конференций

Менее драматичным и нервным была вторая игра "Днепра-1" со "Славией". Гол Рубчинского в конце первого тайма подарил украинским болельщикам маленькую надежду на камбэк, но уже на 53-й минуте Юречка сравнял счет, и украинской команде снова надо было забивать трижды. В итоге матч завершился ничьей 1:1 и вылетом "Днепра-1" в Лигу конференций.

Определились соперники украинских клубов в еврокубках

Победив "Арис", киевское "Динамо" вышло в следующий раунд отбора Лиги конференций на турецкий "Бешикташ". "Днепр-1", тоже в Лиге конференций, сыграет со словацким клубом "Спартак" Трнава. А "Заря" будет противостоять в Лиге Европе пражской "Славии".

Яремчук забил три гола за Брюгге

Украинский форвард Роман Яремчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Брюгге" и сразу сделал хет-трик, положив три гола в ворота исландского "Акурейри" в квалификации Лиги конференций. Украинец забил за 18 минут столько же, сколько за 30 предыдущих своих матчей за "Брюгге".

Малиновский все же присоединится к Дженоа

Атакующий полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский ближайший сезон проведет в "Дженоа". Как информирует Sky Italia, генуэзский клуб договорился с "Марселем" об аренде Малиновского с правом выкупа за 10 млн евро следующим летом. Ожидается, что уже в пятницу Малиновский пройдет медосмотр в новом клубе.

Лунин сыграет в старте в ближайшем матче Ла Лиги

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды на матч второго тура Ла Лиги против "Альмерии", который состоится в субботу, 19 августа. По данным Relevo, "Реал" видит новичка Кепу Аррисабалагу в качестве первого номера в нынешнем сезоне, но экс-кипер "Челси" недавно прибыл в Мадрид и еще не успел притереться к команде.

УЕФА определился с претендентами на индивидуальные награды

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23. Ими стали Лучано Спаллетти, Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги. Не удивила и тройка претендентов на лучшего игрока сезона: Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Кевин де Брюйне.

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