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Сразу два вертолета за минувшие сутки. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

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ВСУ снова набили вражеской артиллерии

Сразу два вертолета за минувшие сутки. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной

Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.08.23.

За четверг, 17 августа, было ликвидировано еще 460 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 256 510 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 82 единицы вражеской техники, в частности, сразу 2 вертолета и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 4332 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5193 (+24) ед,
  • РСЗО - 714 (+0) ед,
  • средства ПВО - 486 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
  • крылатые ракеты – 1406 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед,
  • специальная техника – 783 (+10).

Добавим, что в утренней сводке Генштаба сообщается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

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