Сразу два вертолета за минувшие сутки. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
ВСУ снова набили вражеской артиллерии
Ілюстраційне фото з відкритих джерел
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.08.23.
За четверг, 17 августа, было ликвидировано еще 460 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 256 510 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 82 единицы вражеской техники, в частности, сразу 2 вертолета и 24 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- Танков - 4332 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5193 (+24) ед,
- РСЗО - 714 (+0) ед,
- средства ПВО - 486 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
- крылатые ракеты – 1406 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед,
- специальная техника – 783 (+10).
Добавим, что в утренней сводке Генштаба сообщается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.
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