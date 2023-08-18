СМИ: США одобрили отправку в Украину истребителей F-16

Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка украинских пилотов.

Об этом сообщает Reuters. Штаты официально заверили Данию и Нидерланды в том, что ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи этих самолетов Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Как рассказал агентству неназванный американский чиновник, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма властям Дании и Нидерландов.