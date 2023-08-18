СМИ: США одобрили отправку в Украину истребителей F-16
Их отправят сразу после завершения подготовки украинских пилотов
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Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка украинских пилотов.
Об этом сообщает Reuters. Штаты официально заверили Данию и Нидерланды в том, что ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи этих самолетов Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.
Как рассказал агентству неназванный американский чиновник, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма властям Дании и Нидерландов.
"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкену.
Он отметил, что "очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета". Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что передача истребителей F-16 позволит Украине "в полной мере получить преимущество по новым возможностям, как только первая группа пилотов завершит обучение".
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