Москву атаковали беспилотники. Что известно
Хронология событий и последствия
Фото з відкритих джерел
Атака БПЛА на Москву этим утром: хронология событий и последствия.
- Около 4 утра дроны атаковали Москву и область. Был введен режим «Ковер» в аэропорту Внуково, он срочно остановил прием рейсов.
- В одном из павильонов Экспоцентра произошло обрушение. Возле «Москва-Сити» образовалась очередь машин скорой помощи.
- Мэр Собянин и Минобороны РФ заявляют, что БПЛА удалось сбить. Обошлось без пострадавших.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Труха
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. После тьмы всегда рассвет
- Игроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов
- Лига Конференций. Динамо - Арис 2:1 (6:5 пен.). Муки и радости
- В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн