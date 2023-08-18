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Москву атаковали беспилотники. Что известно

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Хронология событий и последствия

Москву атаковали беспилотники. Что известно

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Атака БПЛА на Москву этим утром: хронология событий и последствия.

  • Около 4 утра дроны атаковали Москву и область. Был введен режим «Ковер» в аэропорту Внуково, он срочно остановил прием рейсов.
  • В одном из павильонов Экспоцентра произошло обрушение. Возле «Москва-Сити» образовалась очередь машин скорой помощи.
  • Мэр Собянин и Минобороны РФ заявляют, что БПЛА удалось сбить. Обошлось без пострадавших.
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В статье: война с россией
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Источник:
Труха

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