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Стало известно имя рефери, который будет судить бой Усик - Дюбуа

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Он уже работал на бое украинца

Стало известно имя рефери, который будет судить бой Усик - Дюбуа

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Промоутерская компания K2 Promotions назвала судей, которые будут обслуживать бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Главным рефери боя будет Луис Пабон.

Напомним, что именно он обслуживал реванш украинца с Энтони Джошуа. Карьера Пабона началась в 1993 году, тогда он судил поединки Владимира Кличко, Василия Ломаченко, Олега Ефимовича, Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других.

Помогать Луису Пабону будут Стэнли Кристодола (Южная Африка), Павел Кардини (Польша), Лешек Янковьяк (Польша).

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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