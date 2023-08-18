Стало известно имя рефери, который будет судить бой Усик - Дюбуа

Промоутерская компания K2 Promotions назвала судей, которые будут обслуживать бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Главным рефери боя будет Луис Пабон.

Напомним, что именно он обслуживал реванш украинца с Энтони Джошуа. Карьера Пабона началась в 1993 году, тогда он судил поединки Владимира Кличко, Василия Ломаченко, Олега Ефимовича, Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других.

Помогать Луису Пабону будут Стэнли Кристодола (Южная Африка), Павел Кардини (Польша), Лешек Янковьяк (Польша).