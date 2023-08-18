Зеленский: Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО

Сегодня 18 августа в своем telegram канале президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее:

Ежедневная утренняя «сверка часов». Реализуются договоренности с партнерами. Входят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро.

Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов.

Течение комплексной инспекции ВЛК. А также работа СБУ по «военкомам» и коллаборантам. Хорошие результаты.

Отдельно закрытые доклады СБУ и ГУР относительно их специальных задач. Работа продолжается.

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка украинских пилотов.