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Зеленский: Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО

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Много техники и хороших новостей

Зеленский: Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 18 августа в своем telegram канале президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее:

  • Ежедневная утренняя «сверка часов». Реализуются договоренности с партнерами. Входят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро.
  • Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов.
  • Течение комплексной инспекции ВЛК. А также работа СБУ по «военкомам» и коллаборантам. Хорошие результаты.
  • Отдельно закрытые доклады СБУ и ГУР относительно их специальных задач. Работа продолжается.

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Их отправят сразу после того, как будет завершена подготовка украинских пилотов.

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В статье: война с россией
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