Рябоконь: Осенью станет понятно, возобновит Десна свою деятельность или пропадет навсегда

Бывший главный тренер "Десны" Александр Рябоконь высказался относительно будущего черниговской команды.

- "Десна" уже пропустила сезон в УПЛ, и не заявилась на этот год. Общаетесь ли вы с руководством черниговского клуба, есть шанс, что мы в следующем сезоне увидим "Десну" в чемпионате Украины?

- С руководством "Десны" я общался примерно два месяца назад. Сначала были обнадеживающие надежды - что в этом сезоне команда вернется, но потом, очевидно, планы поменялись и руководство взяло паузу. Решающим моментом будет осенняя аттестация клубов. Тогда станет понятно, возобновит "Десна" свою деятельность или клуб пропадет навсегда.

- За "Десной" сохраняется место в УПЛ. Есть ли какая-то конкретика от руководства, в каком дивизионе "Десна" планирует выступать в случае своего восстановления?

- Сначала планировали выступать в Премьер-лиге. Команду хотели собрать в январе этого года и вести подготовку к чемпионату. Но зимой нереально собрать команду, ведь все футболисты были задействованы в других коллективах.

Поэтому появилась идея заявиться во Вторую лигу, чтобы была хотя бы молодая основа футболистов, а уже в следующем сезоне вернуться в УПЛ.

Но что-то не сложилось и руководство "Десны" решило взять паузу. Думаю, что осенью все станет понятно, когда начнется аттестация клубов.

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- Инфраструктура "Десны" в Чернигове полностью разрушена. Есть ли понимание того, что делать дальше: реконструировать стадион и базу или строить новые сооружения?

- Все так и стоит разрушенное, никаких работ не ведется. Тяжелая ситуация и мне больно на все это смотреть.

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- Где команда планировала играть, если бы заявилась на этот сезон?

- Разговор шел о Киеве и области, но до конкретики так и не дошло. Не знаю, какие у руководства планы на будущее, но пока ничего не делается, - заявил Рябоконь.