Минобороны Британии подписало контракты для усиления ПВО Украины

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку средств противовоздушной обороны для Украины – об этом пресс-служба ведомства сообщила 18 августа.

«Среди них – контракт стоимостью 56 миллионов фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg по поставкам антидроновых систем и еще два контракта на обеспечение дополнительных возможностей ПВО», – говорится в сообщении.

По контракту с Kongsberg компания должна предоставить системы противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или подавления дронов.

«Эти системы противовоздушной обороны достаточно гибки для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины или для использования на линии фронта», – заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес.

По данным Минобороны, контракты являются частью пакетов закупок, объявленных министрами обороны Международного фонда для Украины в начале этого года.

Средства ПВО остаются приоритетом переговоров Украины с западными партнерами о военной помощи.