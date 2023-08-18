Минобороны Британии подписало контракты для усиления ПВО Украины
Общая сумма контрактов более чем 90 млн фунтов
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Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку средств противовоздушной обороны для Украины – об этом пресс-служба ведомства сообщила 18 августа.
«Среди них – контракт стоимостью 56 миллионов фунтов стерлингов с норвежской оборонной компанией Kongsberg по поставкам антидроновых систем и еще два контракта на обеспечение дополнительных возможностей ПВО», – говорится в сообщении.
По контракту с Kongsberg компания должна предоставить системы противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или подавления дронов.
«Эти системы противовоздушной обороны достаточно гибки для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины или для использования на линии фронта», – заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес.
По данным Минобороны, контракты являются частью пакетов закупок, объявленных министрами обороны Международного фонда для Украины в начале этого года.
Средства ПВО остаются приоритетом переговоров Украины с западными партнерами о военной помощи.
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