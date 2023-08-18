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Турция начала строить второй корвет для Украины

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Все работы осуществляются в срок

Турция начала строить второй корвет для Украины

korrespondent

UA-Футбол
Новина українською

Турция начала строить второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ. Закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле, сообщила пресс-служба ВМС в пятницу, 18 августа.

"В Турции при участии начальника штаба Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса корвет для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Указано, что все работы осуществляются в срок – соответственно графиков и заключенных договоров.

Напомним, в июле 2021 Украина подписала с Турцией соглашение на строительство двух корветов класса Ada. Эти корабли имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

В октябре 2022 года в Турции на верфи RMK Marine был спущен на воду первый украинский корвет класса Ada Гетман Иван Мазепа.

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В статье: война с россией
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Источник:
korrespondent

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