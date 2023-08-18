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Динамо и Фонд братьев Суркис передали на передовую пять автомобилей

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Машины предназначены под различные задачи

Динамо и Фонд братьев Суркис передали на передовую пять автомобилей

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

ФК "Динамо" (Киев) совместно с Фондом братьев Суркис организовали закупку и подготовку для отправки украинским бойцам еще пяти автомобилей.

На этот раз машины закупались для целевых задач - здесь и скорая помощь со всем необходимым оборудованием для спасения раненых бойцов, и грузовые машины для обеспечения удобной логистики в горячих точках.

"Сегодня мы передаем на нужды нашим военным очередные пять автомобилей. Если в прошлый раз были внедорожники, то сейчас мы подготовили машины под различные задачи. В частности, есть машина скорой помощи, полноприводная, укомплектованная дефибрилляторами, глюкометрами, медикаментами - то есть, уже сейчас готова оказывать помощь раненым бойцам. И, главное, что она является автономной, поскольку мы установили на ней солнечные батареи.

Также есть грузовые автомобили, больший и меньший, для обеспечения логистики, а также внедорожники - один быстрый и один маневренный. Поэтому продолжаем помогать нашей армии, нашим бойцам, не останавливаемся ни дня в своей помощи. И будем продолжать помогать до самой нашей Победы", - рассказал директор по развитию киевского клуба Максим Радуцкий.

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Динамо и Фонд братьев Суркис передали на передовую пять автомобилей - изображение 1Динамо и Фонд братьев Суркис передали на передовую пять автомобилей - изображение 2
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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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