В порту Новороссийска случился мощный пожар - горит грузовой терминал. ВИДЕО
Наверное, снова курили не в том месте
фото из свободных источников
В Краснодарском крае РФ в грузовом терминале Новороссийска, где расположен крупнейший порт россиян, вспыхнул масштабный пожар в пятницу, 18 августа.
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Об этом пишут Telegram-каналы россиян.
По данным ресурсов, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Огонь охватил 1300 квадратных метров, его пытаются потушить пожарные.
На видео видно густые клубы черного дыма, которые «можно увидеть из разных частей города». Официально о причинах пожара пока не сообщали.
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