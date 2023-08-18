В порту Новороссийска случился мощный пожар - горит грузовой терминал. ВИДЕО

В Краснодарском крае РФ в грузовом терминале Новороссийска, где расположен крупнейший порт россиян, вспыхнул масштабный пожар в пятницу, 18 августа.

Об этом пишут Telegram-каналы россиян.

По данным ресурсов, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Огонь охватил 1300 квадратных метров, его пытаются потушить пожарные.

На видео видно густые клубы черного дыма, которые «можно увидеть из разных частей города». Официально о причинах пожара пока не сообщали.