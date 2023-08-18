  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В порту Новороссийска случился мощный пожар - горит грузовой терминал. ВИДЕО
В тренде

В порту Новороссийска случился мощный пожар - горит грузовой терминал. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Наверное, снова курили не в том месте

В порту Новороссийска случился мощный пожар - горит грузовой терминал. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Краснодарском крае РФ в грузовом терминале Новороссийска, где расположен крупнейший порт россиян, вспыхнул масштабный пожар в пятницу, 18 августа.

Читайте такжеЦыганков - о войне: Без нашей помощи Украине у этой истории будет очень печальный конец

Об этом пишут Telegram-каналы россиян.

По данным ресурсов, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Огонь охватил 1300 квадратных метров, его пытаются потушить пожарные.

На видео видно густые клубы черного дыма, которые «можно увидеть из разных частей города». Официально о причинах пожара пока не сообщали.

По теме
yellow-arrow
"Это народный клуб, как Динамо в Украине", - украинец Билоног перешел в ливанский Аль-Неджме
yellow-arrow
На US Open-2023 проведут благотворительный матч в поддержку Украины
yellow-arrow
Сербия - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде