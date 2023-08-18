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Сербия - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

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Смотреть онлайн матч чемпионата Европы

Сербия - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: volleyballworld.com

Новина українською

В пятницу, 18 августа, состоится поединок 1 тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Украины сыграет со сборной Сербии. Начало – в 18:00 по Киеву.

1 тур. ЧЕ-2023.

Начало в 18:00

Сербия - Украина

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В статье: сборная Украины по волейболу
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