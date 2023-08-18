Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение"
Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны
DPSUkr
Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зерновой сделки", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.
Об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая есть в распоряжении Bild.
"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.
Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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