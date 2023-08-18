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Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение"

Общие новости
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Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны

Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение"

DPSUkr

Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зерновой сделки", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.

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Об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая есть в распоряжении Bild.

"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
18.08.2023 в 22:55
А Украина?
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