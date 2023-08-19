Главное – это артиллерия и личный состав. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Более полусотни единиц техники
Підрозділ Кракен/Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины в течение пятницы уничтожили 56 единиц техники захватчиков. В частности, 19 из них составляют артиллерийские системы.
Также было ликвидировано 500 россиян, а общая сумма убитых достигла 257 тысяч.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022-го года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 257 010 (+500 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 4340 (+8) ед,
- боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 486 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),
- крылатых ракет ‒ 1406 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед,
- специальной техники – 785 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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