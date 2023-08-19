Главное – это артиллерия и личный состав. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины в течение пятницы уничтожили 56 единиц техники захватчиков. В частности, 19 из них составляют артиллерийские системы.

Также было ликвидировано 500 россиян, а общая сумма убитых достигла 257 тысяч.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022-го года выглядят следующим образом: