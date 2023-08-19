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Главное – это артиллерия и личный состав. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Более полусотни единиц техники

Главное – это артиллерия и личный состав. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины в течение пятницы уничтожили 56 единиц техники захватчиков. В частности, 19 из них составляют артиллерийские системы.

Также было ликвидировано 500 россиян, а общая сумма убитых достигла 257 тысяч.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022-го года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 257 010 (+500 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 4340 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,
  • РСЗО – 714 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 486 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 1406 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7665 (+7) ед,
  • специальной техники – 785 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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