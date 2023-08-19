Силы обороны ночью уничтожили 15 из 17 дронов Shahed
Они атаковали северные, центральные и западные области
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Ночью с 18 на 19 августа Силы обороны успешно справились с российским ударом дронами "Shahed-136/131". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
"В ночь на 19 августа 2023 года рашисты атаковали с северного направления ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. В северных и центральных, а также северных областях.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки 18 августа 2023 года противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".
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