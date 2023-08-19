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Де Дзерби – о войне в Украине: Одна страна была захвачена другой. Точка

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Тренер понимает суть противостояния

Де Дзерби – о войне в Украине: Одна страна была захвачена другой. Точка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который в сезоне 2021/22 возглавлял "Шахтер", поделился мнением о войне в Украине.

"Шахтер" – это формирующий опыт в моей жизни. Очень сильная команда, которая лучше всего отвечала моему представлению о футболе. Я говорил игрокам, что через два-три года выведу их в полуфинал Лиги чемпионов. Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно отдавать себе отчет, что твоей команды больше нет. Ее упразднили. Она исчезла.

Мне помогли ценности отца Альфредо и матери Альвианы. Я чувствовал ответственность перед ребятами. "Я не брошу вас, я останусь с вами до конца", – сказал я им. В то время как многие, включая клуб, говорили, что войны никогда не будет, что это просто игра мышцами между двумя странами.

Я никогда не чувствовал страха. Единственным страхом была возможность при движении к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в гостиницу, где нас держали под замком».

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была увлечена другой. Точка. Украина отстаивает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби война с россией
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Источник:
SportItalia

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