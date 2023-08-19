Россияне ударили по Чернигову ракетой Искандер, есть погибшие и раненые

Российские войска утром 19 августа ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Есть погибшие и раненые, информация уточняется.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали со временем", - написал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграмме подтвердил удар по городу:

Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", - написал он.

UPD: По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове – МВД. Погибло 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей.