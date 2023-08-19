На одном из российских аэродромов произошла бавовна

Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника по аэродрому "Сольцы" и сообщило об одном поврежденном самолете. Местные паблики пишут, что в результате пожара повреждены по меньшей мере два бомбардировщика.

Военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа был атакован беспилотниками. В результате атаки один самолет получил повреждения, сообщает пресслужба Минобороны РФ. В ударе по военному объекту российская сторона традиционно обвиняет Украину.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, после чего по нему открыли огонь из стрелкового оружия. В сообщении не уточняется, был ли сбит БПЛА, но в результате атаки на стоянке самолетов вспыхнул пожар.