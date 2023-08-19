Украина - Венгрия: смотреть женский Евро-2023 по волейболу онлайн, прямая видеотрансляция

Женская сборная Украины по волейболу начала путь на турнире с поражения от чемпионок мира. "Желто-синие" проиграли Сербии в трех сетах. Теперь подопечные Ивана Петкова проведут второй матч группового этапа. Соперник - Венгрия. Матч начнется в 18:00.

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Чемпионат Европы по волейболу 2023. Женщины. Групповой раунд. Группа А

19 августа, суббота

18:00 Украина - Венгрия