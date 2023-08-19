Генштаб: За сутки ВСУ поразили 5 артиллерийских средств, 3 пункта управления и 3 средства ПВО противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот сорок вторых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Блешня Черниговской области; Константиновка, Миропольское, Поповка Сумской области и Вильча, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеривка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Терново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Токаревка, Дудчаны, гигантское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.