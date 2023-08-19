Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Евро-2024

Женская сборная Украины по волейболу одержала победу во втором матче группового этапа Евро-2024. Подопечные Ивана Петковича обыграли сборную Венгрии в трех сетах. "Желто-синие" начали свой путь на турнире с поражения от чемпионок мира. В первом поединке команда проиграла Сербии в трех сетах.

Самой результативной волейболисткой матча в составе сборной Украины стала Анастасия Крайдуба, которая принесла команде 15 очков.

Следующий матч сборная сыграет в понедельник 21 августа против Бельгии.

Евро-2023 по волейболу. Групповой этап. 2-й тур

Украина - Венгрия - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)