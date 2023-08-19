Вячеслав Кравцов - новый рекордсмен сборной Украины по баскетболу по набранным очкам
Предыдущий рекорд был за Сергеем Лищуком
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Центровой Вячеслав Кравцов обновил рекорд сборной Украины по баскетболу по количеству набранных очков. Результат баскетболист получил в полуфинальном матче олимпийского предквалификационного турнира против Хорватии. К сожалению, он не смог доиграть матч из-за полученной травмы.
Вячеслав дебютировал за сборную в 2006 году. Также он является действующим рекордсменом по количеству игр за сборную.
Предыдущий рекорд был за Сергеем Лищуком, который в период с 2001-го по 2011 год за сборную Украины набрал 596 очков.
Сейчас 35-летний баскетболист выступает за "Аль-Иттихад".
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