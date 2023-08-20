  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны уничтожили за сутки почти сотню российской техники. Генштаб подытожил потери россиян
В тренде

Силы обороны уничтожили за сутки почти сотню российской техники. Генштаб подытожил потери россиян

Общие новости
(1 голосов)

460 оккупантов больше не смогут прочитать футбольные новости

Силы обороны уничтожили за сутки почти сотню российской техники. Генштаб подытожил потери россиян

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны были ликвидированы еще 460 захватчиками. Кроме этого они уничтожили 98 единиц техники, в том числе 33 артиллерийские системы.

В целом потери с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 257 470 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4346 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин 8435 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,
  • РСЗО – 717 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 489 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4304 (+22),
  • крылатых ракет ‒ 1406 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15) ед,
  • специальной техники – 790 (+5).
По теме
yellow-arrow
Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове увеличилось
yellow-arrow
Видеодайджест за 542-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Вячеслав Кравцов - новый рекордсмен сборной Украины по баскетболу по набранным очкам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде