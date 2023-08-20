Силы обороны уничтожили за сутки почти сотню российской техники. Генштаб подытожил потери россиян
460 оккупантов больше не смогут прочитать футбольные новости
Підрозділ Кракен/Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны были ликвидированы еще 460 захватчиками. Кроме этого они уничтожили 98 единиц техники, в том числе 33 артиллерийские системы.
В целом потери с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 257 470 (+460) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4346 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 8435 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,
- РСЗО – 717 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 489 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4304 (+22),
- крылатых ракет ‒ 1406 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15) ед,
- специальной техники – 790 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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