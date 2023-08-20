Силы обороны уничтожили за сутки почти сотню российской техники. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны были ликвидированы еще 460 захватчиками. Кроме этого они уничтожили 98 единиц техники, в том числе 33 артиллерийские системы.

В целом потери с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: