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Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове увеличилось

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В больницах остается 48 человек

Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове увеличилось

Новина українською

По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, после вчерашнего обстрела войсками РФ Чернигова количество пострадавших возросло до 148 человек. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

В больницах до сих пор остается 41 пациент, 15 человек были прооперированы. Также в больницах сегодня будут работать психологи.

По словам главы ОВА, сейчас активно продолжаются работы по расчистке центра города. Кроме того, идет обследование всех жилых домов, учреждений, чтобы оценить размер ущерба.

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В статье: Чернигов война с россией
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