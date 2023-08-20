Число пострадавших от ракетного удара в Чернигове увеличилось
В больницах остается 48 человек
По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, после вчерашнего обстрела войсками РФ Чернигова количество пострадавших возросло до 148 человек. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
В больницах до сих пор остается 41 пациент, 15 человек были прооперированы. Также в больницах сегодня будут работать психологи.
По словам главы ОВА, сейчас активно продолжаются работы по расчистке центра города. Кроме того, идет обследование всех жилых домов, учреждений, чтобы оценить размер ущерба.
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