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Прорывная договоренность - Зеленский опубликовал радостное фото на фоне F-16

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Самолеты будут в Украине

Прорывная договоренность - Зеленский опубликовал радостное фото на фоне F-16

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото на фоне самолета F-16 вместе с премьером Нидерландов Марком Рютте:

"Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает", - написал президент.

Ранее Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды, где встретился с руководством страны и побывал на военной авиабазе.

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В статье: Нидерланды самолет Владимир Зеленский
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