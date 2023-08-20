Прорывная договоренность - Зеленский опубликовал радостное фото на фоне F-16
Самолеты будут в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото на фоне самолета F-16 вместе с премьером Нидерландов Марком Рютте:
"Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает", - написал президент.
Ранее Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды, где встретился с руководством страны и побывал на военной авиабазе.
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Источник:Телеграм Зеленського
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