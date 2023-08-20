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Следом за Нидерландами. Дания передаст Украине 19 самолетов F-16

Общие новости
(1 голосов)

Первые украинские пилоты уже в Дании

Следом за Нидерландами. Дания передаст Украине 19 самолетов F-16

Офіс президента України

Новина українською

Дания приняла решение передать Украине боевые самолеты. Речь идет о самолетах американского производства F-16 в количестве 19 единиц. Следует отметить, что это произойдет после обучения украинских пилотов.

Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода – это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину", – заявила премьер Дании.

Владимир Зеленский добавил, что часть украинских воинов уже находится в Дании для обучения.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Нидерланды передадут Вооруженным Силам Украины 42 самолета F-16.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.08.2023 в 20:34
пу@ло "в предвкушении"..))
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0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
20.08.2023 в 19:41
бумажные
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0
-2
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Djon (Україна)
20.08.2023 в 20:23
толік - ти гумовий виріб, не інакше
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0
0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
20.08.2023 в 20:37
Сам такой. Нано-бумага, космические технологии. Омерига порожняк не гонит.
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0
terber (ternopil)
20.08.2023 в 20:39
поправка з латексу))
0
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