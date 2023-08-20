Следом за Нидерландами. Дания передаст Украине 19 самолетов F-16
Первые украинские пилоты уже в Дании
Офіс президента України
Дания приняла решение передать Украине боевые самолеты. Речь идет о самолетах американского производства F-16 в количестве 19 единиц. Следует отметить, что это произойдет после обучения украинских пилотов.
Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода – это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину", – заявила премьер Дании.
Владимир Зеленский добавил, что часть украинских воинов уже находится в Дании для обучения.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Нидерланды
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